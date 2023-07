Il Wave experience festival torna nel parco di via Ancona

Con due giorni nel verde tra musica, arte, gioco e convivialità, il Wave experience festival torna sabato 8 e domenica 9 luglio, dalle 17 alle 23.30, nel parco di via Ancona 6. L’iniziativa è curata dal collettivo Revol Wave Orchestra, con ingresso gratuito e aperto a tutti.

Dopo il successo dell’edizione di maggio, il collettivo torna nel giardino della sala prova Wave Music, ospitata dalla Polisportiva Morane, per due nuove giornate ricche di talento musicale, con dieci band che spaziano dall’acustico al rock, e di artisti eclettici che espongono le loro opere, e con la possibilità di rilassarsi nelle aree allestite con amache e cuscini, di giocare a basket e biliardino, di mangiare e bere.

Nei due giorni saliranno sul palco dieci band emergenti, provenienti per la maggior parte da Modena e provincia: Le Piccole Morti, Linfociti Natural Killer, The Sound of Perseverance, I Puttana, Ego nel pagliaio, Keep out, Thundersthell, Biscotti dell’ichea, C6H6. Special guest star sarà la band fiorentina Le pietre dei giganti.

Oltre alla musica, Wave Experience Festival ospiterà artisti che esporranno le loro opere in perfetta sintonia con l’atmosfera creativa e vivace del festival: i visitatori potranno immergersi in installazioni visive, opere d’arte e performance firmate da artisti ormai affezionati all’evento, come Drew, Krepes, e Peaks View. Tra i nuovi artisti ci saranno Priscilla Marvel, Emanuele Giacobazzi e il progetto Latitude 44.5. I mercatini presenti all’evento offriranno una selezione di creazioni uniche, proponendo artigianato locale e diverse proposte di articoli vintage. Tra i partecipanti, Moody Abbigliamento, Artemia Cerasus, CiappiniLab, Laboratorio Coram, Dora Dischi, Gabriele Hyldeborg e Rise Guitar Surgeon.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Modena ed è realizzata in collaborazione con Polisportiva Morane, Radioattiva Nonantola, Kinder Garden, Luke&Pole.

Informazioni sull’evento si trovano sulla pagina instagram del collettivo Revol Wave Orchestra. Per richieste e informazioni aggiuntive, è possibile scrivere una mail a revolwave.orchestra@gmail.com. Ed è possibile ascoltare in anteprima gli artisti del secondo Wave Experience Festival attraverso la playlist ufficiale del festival su Spotify.