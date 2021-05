L’impatto del Pnrr sulle piccole e medie imprese, l'incontro di Lapam

Indirizzo non disponibile

Recovery Plan e Pmi: le misure a sostegno della crescita. E’ questo il titolo del webinar che Lapam Confartigianato propone per lunedì 17 maggio alle ore 17.30 con la Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, onorevole Maria Cecilia Guerra e con Giuseppe Settanni, socio fondatore e membro del consiglio direttivo di Assoepi, l’associazione italiana degli europrogettisti. L’incontro sarà introdotto dal Segretario Generale Lapam, Carlo Alberto Rossi.

Il Presidente Lapam, Gilberto Luppi, spiega: “Riforme radicali e in tempi rapidi, trasparenza e condivisione dei processi decisionali, coinvolgimento del capitale privato nella trasformazione ‘green’ e digitale del Paese. Le opportunità offerte da Next Generation Eu, lo strumento di sostegno predisposto dall’Unione Europea per arginare la crisi innescata da Covid-19, sono pari alle incognite. La sfida è riuscire ad attuare riforme efficaci nella pubblica amministrazione, nella giustizia, nel fisco e nelle pensioni e contemporaneamente ridurre il debito pubblico, il divario tra Nord e Sud, le diseguaglianze generazionali e di genere. Si tratta di una sfida che deve vedere protagoniste anche le piccole e medie imprese”.

Il Segretario Rossi conclude: “Per troppo tempo, non solo a causa di vincoli esterni, abbiamo smesso di investire sui nostri territori. Ora occorre potenziare e facilitare gli investimenti pubblici e privati in tecnologie digitali, sostenibilità ambientale, infrastrutture e scuole, significa approvare riforme richieste da anni ma mai attuate, dobbiamo ora avere il coraggio di farlo senza tentennamenti o indecisioni. Delegare tutto al Governo o al Parlamento non è possibile, ciascuno di noi deve avere il coraggio di assumere una coscienza collettiva che da troppo tempo è sembrata mancare”.

