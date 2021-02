Concentrico Festival, perché investire nella cultura: un incontro online

Il teatro ti farà bene è questo il cuore della nuova iniziativa di Concentrico – Festival di Teatro all'Aperto che si terrà giovedì 18 febbraio alle ore 18.30 in diretta streaming dall'Auditorium A. Loria del Comune di Carpi.

“Questa iniziativa si inserisce all'interno della nostra ultima campagna di raccolta fondi in cui Amleto, Romeo e Giulietta cercavano lavoro proprio a Carpi” - spiega Maddalena Caliumi, presidentessa dell'associazione culturale AppenAppena – APS - “abbiamo intrapreso una vera e propria impresa di comunicazione e ricerca di contatti espressamente rivolta al mondo del lavoro. In questo momento di crisi siamo convinti che la cultura possa essere una risorsa importante in cui investire perchè sarà in grado di portare benefici non solo a chi ne sarà fruitore ma anche alle aziende che decideranno di sostenerla e darle lavoro”.

Durante l'incontro si parlerà del perchè la scelta di sostenere Concentrico - Festival di Teatro all’Aperto sia un’opportunità per molteplici e diverse ragioni: Concentrico è stato uno dei primi grandi eventi post lockdown a luglio 2020 e sarà riprosto anche a luglio 2021 puntando sull'innovazione culturale con l'intento di diventare un festival cardine per l’economia locale dimostrando che un euro investito in cultura ne può generare tre sul territorio.

“Spiegheremo inoltre quali sono i benefici per chi sceglie di investire nella cultura” - continua Barbara Bertoni, social media manager dell'associazione - “rafforza il legame col territorio da cui dipende l’attività produttiva, influisce positivamente sull’immagine pubblica dell’impresa e contribuisce alla formazione stimolando l’innovazione e la creatività, migliorando la qualità del lavoro e di conseguenza dei prodotti o dei servizi offerti”.

“Illustreremo i vantaggi concreti che le aziende e i partner potranno ottenere” - conclude Andrea Rostovi, vicepresidente dell'associazione - “oltre alle detrazioni fiscali e alla visibilità proporremo delle soluzioni veramente innovative e uniche come team experience con professionisti del settore artistico/culturale e Concentrico Hub con l'obiettivo di creare rete e opportunità tra i sostenitori”.

La partecipazione all'incontro online con i coordinatori dell'associazione culturale AppenAppena - APS, promotori del Festival è libera e gratuita. Tutte le informazioni sui social, Linkedin e biglietti disponibili su Eventbrite: #impresaconcentrico.

E' possibile registrarsi su Eventbrite a questo link. Evento Facebook: ImpresaConcentrico2021. Qui l'evento Linkedin.