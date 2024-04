il 25 aprile dal parco della Resistenza in bicicletta fino ai Boschi di Ciano

Il 18 Luglio 1944, ai Boschi di Ciano, si svolse l’impiccagione di 20 uomini, civili e partigiani, da parte dei fascisti delle brigate nere di Bologna. Quello organizzato da Fiab per il 25 aprile è un percorso lungo la storia: partendo dal parco della Resistenza di Modena, in bici si attraverserà in parte il percorso che i caduti fecero per arrivare nel luogo in cui furono giustiziati.

Un viaggio che metterà alla prova, un dovere essere lì. Un percorso su ciclabili e strade secondarie di circa 90 km, in pianura fino a Savignano sul Panaro, poi con una salita impegnativa sino a Castello di Serravalle e che continua con pendenze minori per arrivare ai Boschi di Ciano.

A Ciano ci sarà la possibilità di pranzare a ristorante o al sacco. La partenza è alle 7.45 presso il Parco della Resistenza (Modena) oppure alle 10.30 presso Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Via Guglielmo Marconi 70, Castello di Serravalle (BO). Bici richieste: gravel, Trekking, MTB o eBIKE. Quota di assicurazione giornaliera richiesta è 2€ i soci, 5€ non soci. Per informazioni: Armando 3396678412, Paola 3496647860.