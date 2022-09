“In my shoes”, lo spettacolo teatrale a Porta Aperta

Sabato 1 ottobre 2022, con replica sia alle ore 20 che alle 21, presso l’associazione Porta Aperta (Modena, Strada Cimitero San Cataldo 117) andrà in scena lo spettacolo teatrale “In my shoes”, spettacolo del laboratorio multietnico a cura di Peso Specifico Teatro. In un condominio variopinto e bizzarro ci si prepara per la notte del gran ballo, aspettata da ciascuno in modo personale e molto speciale... Le diverse provenienze e le lingue parlate portano a dei qui pro quo che trascinano lo spettatore in un vortice di scambi di proverbi, di oggetti e scarpe spaiate, simboli di molteplici identità e storie. Ingresso con donazione di 10 euro e prenotazione obbligatoria al 375 549 11 71 - pesospecifico@gmail.com specificando l’ora di replica