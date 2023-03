"In terra straniera", testimonianze e spettacoli a Castelnuovo. Ospite Don Mattia Ferrari

Un percorso tra teatro e testimonianze per “fare strada” insieme a genitori di figli omosessuali, a migranti e rifugiati, a chi lotta contro malattie lunghe, imparando ad accogliere chi si trova “in terra straniera”. Ed è proprio “In terra straniera” il titolo del ciclo di incontri organizzato dal Gruppo Scout Agesci della Parrocchia di San Celestino I, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Rangone, che avrà luogo a partire da venerdì 3 marzo al Cinema Teatro Ariston, a Castelnuovo Rangone.

Nel primo appuntamento, “Genitori fortunati”, in calendario il 3 marzo alle 21, porteranno la loro testimonianza alcuni genitori che hanno vissuto il coming out dei figli. I loro interventi aiuteranno a comprendere meglio che “ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto”, come spiega papa Francesco nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia.

Venerdì 10 marzo alle 21 Don Mattia Ferrari porterà la sua esperienza a bordo della Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Humans, impegnata nel soccorso in mare delle persone migranti.

L’ultimo incontro sarà venerdì 17 marzo alle 21, quando andrà in scena lo spettacolo autobiografico di Sara Parziani “Romanzo di un’anamnesi”, nel quale porta sul palco la sua convivenza con la Sindrome di Ehlers-Danlos, una malattia rara del tessuto convettivo. L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.