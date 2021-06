Museo della Ceramica, inaugura l'installazione dedicata alla Fornace Carani

Sabato 12 giugno, alle ore 20.00 il Museo delle Ceramica, al Castello di Spezzano, inaugura un nuovo e sorprendente allestimento della Sala contemporanea, dedicato a ‘Fiorano, terra di fornaci’. Saranno presenti il sindaco del Comune di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, Morena Silingardi, vicesindaco e assessore alla Cultura, Donato Labate, curatore della raccolta contemporanea e Stefania Spaggiari, direttore Museo della ceramica.

Nella Sala saranno esposti due plastici scala 1:20, realizzati con perizia dal fioranese Giuseppe Cuoghi, e acquisiti dall’amministrazione comunale. I due modelli rappresentano la storica Fornace Carani e la cava di via Ghiarola. La Fornace è stata la prima impresa industriale del territorio fioranese, attiva dalla metà dell‘800 per più di un secolo, da cui ha avuto origine il distretto industriale modenese-reggiano della piastrella; mentre l’altro è dedicato alla cava. I due plastici sono stati resi multimediali ed interattivi grazie all’intervento di una ditta specializzata.

Oggi della Fornace Carani non resta traccia, ma grazie ad una accurata ricerca nell’archivio storico comunale e alla collaborazione di tanti cittadini fioranesi è stato possibile ricostruire il racconto della storia della Fornace, con testimonianze dirette dei lavoratori e tante storie tratte dai documenti d’archivio del Comune di Fiorano Modenese. Un racconto che si sviluppa nel video ‘Fiorano, terra di Fornaci’, pubblicato in occasione della 20° edizione dell’iniziativa regionale “Quante storie nella Storia. Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio”

Il nuovo allestimento realizzato anche grazie al sostegno finanziario della Regione Emilia ROMAGNA - IBC Istituto per i Beni Culturali e Ambientali, sarà visitabile gratuitamente. Dopo l’inaugurazione, è prevista la vista accompagnata al nuovo allestimento, con proiezione dei video realizzati per l’allestimento dei plastici; mentre dalle ore 19.00, in corte, sarà possibile seguire una attività di archeologia sperimentale, sulla produzione di laterizi a stampo, a cura di Andrea La Torre - ARS Archeosistemi.

L’ingresso dal ponte levatoio è gratuito e libero fino ad esaurimento dei 120 posti disponibili, ma è consigliata la prenotazione a questo link. Per informazioni: castellospezzano@gmail.com, tel. 0536 833412, 335/440372 www.fioranoturismo.it.

