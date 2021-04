"Ierofanie Vegetali", le opere di Giulia Dall'Olio in esposizione al CRAC

Le opere di Giulia Dall’Olio in mostra nella vetrina artistica sotto le mura storiche di Castelnuovo Rangone. Domenica 11 aprile inaugura “Ierofanie Vegetali”, seconda mostra della stagione di CRAC Spazio Arte, curata da Maria Chiara Wang e Alessandro Mescoli.

Nelle creazioni dell’artista c’è tutta la forza della natura, capace di compiere una vera e propria esperienza mistica: “Nelle sue opere cogliamo la vita, il movimento della natura, un ritmo che è sinonimo di rigenerazione e rinnovamento – spiega Maria Chiara Wang nel testo di accompagnamento alla mostra –; restiamo ipnotizzati dai volumi di una flora folta e rigogliosa di cui possiamo percepire consistenza, profumo e intensità dei verdi, seppur raffigurata in bianco e nero con l’uso del carboncino. La Natura ritratta dalla Dall’Olio – prosegue Wang – è pregna di sacralità: contemplandola si possono scoprire le molteplici forme del sacro che in essa si manifestano (Ierofanie), un sacro che attrae e che al contempo impaurisce”.

Originaria di Bologna, città dove vive e lavora, dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Bologna Dall’Olio ha esposto i suoi lavori in importanti musei non solo italiani, ma di tutto il mondo, soprattutto Germania, Austria e Nord America – con una personale nel 2018 alla Massey Klein Gallery di New York.

In ottemperanza alle disposizioni anti Covid, l’inaugurazione della mostra “Ierofanie Vegetali” di domenica 11 aprile alle 11.30 avrà luogo senza pubblico, e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Castelnuovo Rangone. Al vernissage saranno presenti, oltre all’artista Giulia Dall’Olio e ai curatori Alessandro Mescoli e Maria Chiara Wang, il Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi e l’Assessora alla Cultura Sofia Baldazzini.