Grandezze & Meraviglie, inaugura il XX Ciclo di Conferenze dedicati a "I linguaggi delle arti"

Venerdì 21 ottobre, alle ore 18.00 presso la sede di Grandezze & Meraviglie, in via Ganaceto 40/B a Modena, inaugurerà il XX Ciclo di Conferenze intitolato "I linguaggi delle Arti".

Grandezze & Meraviglie – Festival Musicale Estense e l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti presentano il ciclo di incontri interdisciplinari I Linguaggi delle Arti, quest’anno declinato sul tema dell’autenticità. Il tema sarà esplorato nelle sue molteplici manifestazioni e interpretazioni, dalla pittura al teatro, dal cinema alla psicologia, senza dimenticare la musica. Il tema dell’autenticità qui si incontra con i modi e gli stili della musica antica, che ricerca l’“esecuzione storicamente informata”, ovvero la proposta dell’opera così come originariamente era stata concepita all’epoca.

Accanto agli spazi dell’Accademia si aggiunge quello della nuova sala multimediale, presso la sede del Festival, che ospiterà i tre incontri più squisitamente musicali. Ad aprire il ciclo sarà quindi “Il Teatro degli Affetti. Il Gesto barocco", con Alberto Allegrezza (21 ottobre, sede G&M, ore 18), per illustrare come “la poetica degli affetti”, dai trattati, dalla pittura e dalle teorie mediche degli umori, possa approdare alla scena di un teatro. È prevista, in seguito, l’annuale collaborazione con Màt – Settimana della Salute Mentale, alla quale il Festival partecipa con un incontro dedicato alla “Paura – Il pericolo reale o immaginario nei secoli”, presentato da Paola Bigini (27 ottobre, sede di G&M, ore 18). In una serie di incontri ospitati dall’Accademia, il tema dell’autenticità sarà infine esplorato nella sua applicazione alle arti figurative, come la pittura (“Il vero volto di Mozart: La Quadreria del Museo della Musica di Bologna” a cura dello storico dell’arte Angelo Mazza, 1 dicembre, ASLA ore 17; “La Maddalena e le Maddalene: L’immagine cangiante nella pittura del ‘600” a cura della prof.ssa Sonia Cavicchioli, 15 dicembre, ASLA, ore 17) e il cinema (“Vero e falso: nel cinema di Almòdovar” presentato dal prof. Marco Cipolloni, 17 novembre, ASLA, ore 17), e nella sua applicazione all’arte letteraria (“La vera vita è la letteratura: Marcel Proust e la Recherche”, 24 novembre, ASLA, ore 17).

Il 7 e 14 dicembre (ore 17), il ricercatore Riccardo Castagnetti terrà due lezioni presso la sede di Grandezze & Meraviglie per ricordare i 300 anni dalla composizione del celeberrimo Clavicembalo ben temperato di Bach.

Informazioni: sito internet: www.grandezzemeraviglie.it prenotazioni: www.grandezzemeraviglie.it/ prenotazioni e-mail: info@grandezzemeraviglie.it. Tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 845.