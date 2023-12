"Saharawi. Oltre l'attesa", inaugura la mostra in San Paolo

Per il secondo anno consecutivo, L’Associazoone di Solidarietà con il Popolo Saharawi “kabara Lagdaf” ODV di Modena, con sede presso Arci Provinciale, organizza una mostra fotografica sul Popolo Saharawi con il patrocinio ed il contributo del Comune di Modena. La mostra dal titolo "Saharawi. Oltre l'attesa" del fotografo Renato Ferrantini è composta da 24 stampe con didascalie, un pannello sinottico introduttivo con mappa infografica e 9 pannelli con testimonianze e interviste realizzate dall'autore, fotografo freelance da anni impegnato sui temi delle migrazioni, nella sua permanenza presso i campi profughi saharawi in Algeria.

Sin dalla suo primo allestimento nel Comune di Poggio a Caiano (Provincia di Prato) lo scorso febbraio, la mostra, curata da Stefano Corso assieme all'associazione Città Visibili APS, è stata concepita come un percorso itinerante in Italia per diffondere la conoscenza della condizione sociale e politica del popolo saharawi e il contesto politico in cui si è sviluppata la vicenda di questo popolo condannato tutt'ora a vivere nel deserto algerino.

L'obiettivo che si propone la mostra, allestita presso la Sala del Leccio (nel Complesso San Paolo, in Via Selmi, n° 67 a Modena a partire da Mercoledì 20 dicembre e fino a Venerdì 5 gennaio) è pertanto quello di informare e sensibilizzare la comunità di Modena sulla lunga "attesa" del popolo saharawi per avere il riconoscimento del proprio diritto all'autodeterminazione.

All'inaugurazione, prevista per Mercoledì 20 alle ore 18.30, oltre alla Presidente dell'Associazione Kabara Lagdaf Silvia Bellettini, saranno presenti per il Comune di Modena la neo-assessora all'Europa e alla Cooperazione internazionale, Carmen Sagliano, e l'Assessore alla Cultura, Andrea Bortolamasi. Sarà inoltre presente l'Assessora Regionale alla Cooperazione allo Sviluppo Barbara Lori che ha guidato una delegazione dell'Emilia-Romagna alla 47ª Conferenza Europea di Sostegno e Solidarietà per il Popolo Saharawi (EUCOCO 47) che si è tenuta a Toledo (Spagna) poche settimane fa, nei primi giorni di questo mese di dicembre 2023. Sono previsti collegamenti a distanza con la Rappresentante del Fronte Polisario in Italia Fatima Mahfud e del Presidente dell'Intergruppo Parlamentare per il Popolo Saharawi, On. Stefano Vaccari.

L'idea è quella di dare continuità a questa iniziativa proprio per contribuire a non far scendere il silenzio sulla vicenda di un popolo che da decenni ormai attende da parte della comunità internazionale la soluzione politica della propria vicenda attraverso il referendum per l'autodeterminazione.