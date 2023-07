Scontro con un'auto in via Guarini, muore uno scooterista 48enne

Un incidente dall'esito mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Guarini. Un centauro alla guida di un maxiscooter è deceduto sul colpo a seguito dell'impatto con un'auto, una Fiat Tipo, verificatosi all'intersezione con via Bondigli.

Lo scontro è avvenuto alle 16.30 circa. Da una prima ricostruzione, pare che il motociclista stesse percorrendo via Guarini in direzione di viale Amendola: l'auto stava attraversando la strada procedendo sempre lungo via Bondigli, in direzione di via Matarelli. Lo scooter ha impattato violentemente contro la ruota anteriore destra dell'auto e l'uomo è stato sbalzato di sella, colpendo prima il parabrezza dell'auto, poi finendo sull'asfalto.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il 48enne è deceduto pressochè sul colpo, probabilmente a causa del violentissimo trauma cranico.

A seguito dell'impatto l'auto ha sbandato, danneggiando anche una Alfa Romeo in sosta, ma il 53enne al volante è rimasto illeso

Sul posto per i rilievi che chiariranno l'esatta dinamica dell'impatto e la gestione della viabilità si trova la Polizia Locale di Modena. ++ Seguiranno aggiornamenti ++