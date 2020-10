Zamboni, Sarchi, Veneziani e Mencarelli: quattro incontri con l'autore a Sassuolo

Inizierà domenica 4 Ottobre, in occasione della prima domenica di Fiere, la rassegna letteraria “Piazza d’Autore”: quattro incontri organizzati dal Comune di Sassuolo in piazzale Della Rosa alle ore 11,30 delle domeniche mattina di ottobre.

Si inizia domenica 4 ottobre con Massimo Zamboni che, in dialogo con Roberto Valentini, presenterà il suo “La Macchia Mongolica”, (Baldini&Castoldi, 2020) proposto da Incontri Editrice, che, come consuetudine, propone, all’interno della rassegna, un autore locale.

Dopo l’appuntamento con Zamboni la rassegna proseguirà domenica 11 ottobre con Alessandra Sarchi e il suo “Il dono di Antonia” (Einaudi, 2020), il 18 ottobre con Marcello Veneziani che presenta il volume “Dispera bene-manuale di consolazione e resistenza al declino” (Marsilio, 2020) ed infine il 25 ottobre con l’autore Daniele Mencarelli e il suo “Tutto chiede salvezza” (Mondadori, 2020), con il quale ha vinto il prestigioso premio “Strega Giovani 2020”.

La rassegna “Piazza d’autore”, organizzata dai servizi Cultura e Biblioteche del Comune di Sassuolo in collaborazione con l’agenzia Babel di Milano (per gli appuntamenti dell’11,18 e 25 ottobre) e con Incontri Editrice (per l’incontro del 4 ottobre), è finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dalla Regione Emilia Romagna .

La rassegna si svolge nello splendido scenario di piazzale Della Rosa (in caso di pioggia verrà comunicato il luogo di svolgimento).

Ingresso gratuito, su prenotazione: https://prenotazioni-eventi-sassuolo.reservio.com

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19: sarà possibile accedere al luogo dell'evento fino alla capienza consentita dall'obbligo di distanziamento. Date le maggiori procedure richieste, si chiede di arrivare almeno quindici minuti prima dell'evento.