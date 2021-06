Torna Stuzzicagente: tante novità per la 18esima edizione

Domenica 20 giugno, a partire dalle ore 18.30, prende il via la DICIOTTESIMA edizione di Stuzzicagente e data la maggiore età della nostra manifestazione abbiamo deciso di proporre al pubblico una novità importante: I GETTONI!

I gettoni sono la nuova moneta di Stuzzicagente, facili e comodi da utilizzare. Si potranno acquistare in prevendita o direttamente il giorno della manifestazione e daranno diritto alla consumazione di una o tutte le specialità proposte dai nostri locali. Si, perché questa volta IL MENU… LO FAI TU: ciascun visitatore potrà decidere il proprio percorso selezionando i piatti in base ai propri gusti.

20 sono i locali del centro storico che partecipano a questa edizione, spaziando da via Berengario a via Farini, passando per la Pomposa e via Sant’Eufemia, proponendo le loro gustose specialità.

Quando e dove acquistare i gettoni?

Dal 10 al 19 giugno sarà possibile acquistare i gettoni in prevendita sul sito di Modenamoremio, presso l’ufficio di Modenamoremio (via Selmi 52-52A dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00) oppure presso Dischinpiazza (piazza Mazzini 35 dal lunedì al sabato 9.00-13.00/15.30-19.30).

I gettoni non saranno acquistabili singolarmente bensì in pacchetti da

10 gettoni del valore di € 18

15 gettoni del valore di € 27 – in prevendita sarà regalato un gettone in più

20 gettoni del valore di € 36 – in prevendita saranno regalati due gettoni in più

Domenica 20 giugno i gettoni potranno essere acquistati sul sito di Modenamoremio fino alle ore 14, presso gli stand di Modenamoremio in Piazza Pomposa e Piazza Matteotti dalle ore 17.

I gettoni acquistati online potranno essere ritirati presso gli stand di Modenamoremio il giorno della manifestazione presentando la mail di avvenuto pagamento direttamente dal cellulare (non è necessario stampare nulla).

La competizione

Non va dimenticato che Stuzzicagente è anche una competizione tra gli esercenti. Saranno ben 3 le giurie che assaggeranno e valuteranno le prelibatezze proposte dai locali del centro storico: la prima è la GIURIA POPOLARE costituita da tutti i partecipanti che a fine percorso compileranno la scheda di valutazione e la imbucheranno nelle urne presenti negli stand di Modenamoremio.

La seconda è la GIURIA DI QUALITA’ rappresentata quest’anno da 3 appassionati della cucina modenese: Stefano Caselli, giornalista e conduttore di “Buone cose” su TRC, Sandro Damura, conduttore de “La Strana Coppia” di Radio Bruno, e Barbara Palazzini, local manager di Igersmodena. La terza giuria è quella formata dai rappresentanti di TOO GOOD TO GO, l’app del “troppo buono per essere buttato”, dopo la positiva esperienza a Stuzzicagente Autunno 2020, torna ad essere partner della nostra manifestazione con un nobile obiettivo: decretare il locale più attento alla lotta contro lo spreco alimentare.

I locali vincitori riceveranno una cesta con le eccellenze enogastronomiche del territorio offerte gentilmente da Piacere Modena. Mentre tra il pubblico votante un fortunato vincitore potrà ricevere ben 10 gettoni omaggio per la prossima edizione di Stuzzicagente Autunno, prevista per il 3 ottobre 2021.

Per tutti coloro che saranno in centro storico fin dal mattino, ricordiamo che in Piazza Matteotti sarà possibile pranzare nella cornice di “ASPETTANDO STUZZICAGENTE”. Dalle ore 11 si potranno degustare piatti gluten free, tipicità modenesi (burlenghi, crescentine ecc..) e specialità salentine.

Un menù personalizzato!

Tra le 20 specialità proposte troviamo: la Tortilla y jamon, piatto tipico del ristorante 100 Montaditos in Pomposa, il Moden Brut Pignoletto, un’ottima degustazione proposta da Archer di Marina Bersani, il Flute di sorbetto al Nocino tipico di Modena, preparato dall’Associazione il Matraccio, e lo Spritz al Lambrusco del nuovo locale Barrito in via Emilia centro.

Si prosegue con una Pinta di birra artigianale “Fuoco fatuo o amore amaro” proposta per l’occasione dalla Birroteca Al Goblet, lo Spritz Modena della storica Caffetteria Drogheria Giusti, un Burlengo tradizionale preparato al momento dalla Confraternita del Burlengo, e una gustosa Coppetta con ciliegie Vignola marinate e fior di latte della gelateria Fred in Piazza Roma. Inoltre il ricco menu propone il Mini bubble Tea fruttato con 1 topping bubble/jelly di Funny Bubble, una Coppa di cialda con gelato fiordilatte e cremoso gianduia di Gioelia Cremeria in Piazza Mazzini, una Pizzetta fritta senza glutine con pomodorino corbarino e basilico fresco de I Dissonanti, e una Tigella con una profumatissima Mortadella Dop Museo di La Bicicletta Caffè&Salumi. Per non lasciare indietro nessuno e accontentare anche i palati più difficili sarà possibile scegliere una Pinta di birra artigianale fra le 6 disponibili di Labeerinto, la Polenta bramata con salsiccia all’ubriaca dell’Osteria di Modena Rossi, una particolare Zuppa Inglese alle uova di faraona della Pasticceria Remondini, e uno squisito Trancio di Gricia di Pinseria Tre Farine.

Il lungo elenco si conclude con 4 specialità tutte da assaggiare: la Pizza mozzarella fior di latte, salsiccia e friarielli della storica PizzALTaglio di Piazza Mazzini, la Rosetta mignon acciuga, capperi, mozzarella e pomodoro, panino preparato da Salumeria del Cardinale, una Crescentina gourmet classica o vegetariana di Tigellino e, ultima ma non per importanza, la Gramigna con ragù di salsiccia della Trattoria Pomposa al Re Gras dello Chef Luca Marchini.

Ciascun locale ha assegnato alla propria specialità un costo, da 1 a 3 gettoni, lasciando la libertà a ciascun cliente di scegliere il piatto o la bevanda più sfiziosa, in base ai propri gusti e alle proprie curiosità culinarie. Insomma, una manifestazione che soddisfa davvero tutti i gusti anche per quanto riguarda il prezzo.

Ricordiamo che in caso di maltempo la manifestazione verrà ANNULLATA.

Modenamoremio, attraverso i propri canali di comunicazione, comunicherà al pubblico come e dove ritirare i gettoni acquistati in prevendita così da poterli utilizzare nei locali aderenti entro 10 giorni dall’evento.