Formigine, due incontri sulla politica estera con l'Ambasciatore Ballero

Due serate dedicate alla diplomazia e alla politica estera a cura dell’Università Popolare di Formigine. Gli appuntamenti sono in programma venerdì 14 e 21 aprile alle 20.30 in Sala Loggia (piazza della Repubblica, 5).

A portare la sua testimonianza sarà Pietro Ballero, che ha svolto la sua Carriera Diplomatica come Incaricato d’Affari a Kabul dal 1983 al 1985. In seguito, Ballero è stato Console Generale a Shanghai (Cina). Nel 1997 è a Kinshasa (Congo) come Ambasciatore. Nel 2003 è Ambasciatore a Dhaka (Bangladesh). Dopo aver ricoperto l’incarico di Ambasciatore itinerante in Africa per Milano Expo 2015, nel 2008 diviene Ambasciatore a Kampala (Uganda) ed accreditato, con credenziali di Ambasciatore, anche a Kigali (Ruanda) e a Bujumbura (Burundi).

Nel corso degli incontri l’Ambasciatore Ballero affronterà due differenti temi: “La diplomazia come strumento essenziale per la soluzione dei problemi, soprattutto in tempi di crisi e conflitti”, venerdì 14, e “Le complessità della politica estera, processo dalle molte sfaccettature. L’Italia potenza media in Europa e il suo ruolo fondamentale nel Mediterraneo”, venerdì 21 aprile.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero.