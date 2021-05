Forum Eventi, proseguono gli incontri con i finalisti del Premio Strega

Forum Eventi porta gli autori finalisti del premio letterario più importante d'Italia direttamente a casa dei lettori, grazie alla collaborazione dello Strega con BPER Banca: per quattro domeniche consecutive Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, dialoga con tre scrittori di questa prestigiosa dozzina. Il secondo appuntamento, dopo quello di domenica scorsa, è domenica 16 maggio alle 18 con Andrea Bajani, Maria Grazia Calandrone e Daniele Petruccioli.

Le case sono delle relazioni. Tra una persona e un luogo. Sono degli scambi emotivi, si può amare o odiare un posto, ce ne si può innamorare: Il libro delle case (Feltrinelli) di Andrea Bajani apre le porte, letteralmente, a tutti gli appartamenti che lo stesso protagonista abiterà. Lo scrittore usa la descrizione di case come pretesto e miglior modo per capire i suoi personaggi: bambini, uomini, anziani. Le case raccontano anche i suoi abitanti a seconda delle caratteristiche che presentano. Monolocali, villini, perfino case a ruote sono concentrati di tic e pensieri di persone che vivono sulla propria pelle ciò che accade nel privato; l'esterno insidia le proprie certezze fragili e apparentemente indici di sicurezza.

Accade che diventiamo quello che gli altri pensano che siamo: in Splendi come vita (Ponte alle Grazie) Maria Grazia Calandrone ricostruisce il suo rapporto con Ione, la donna che l'adotta insieme al marito quando lei ha otto mesi e che quando lei ha quattro anni le rivela di non essere la sua vera madre. Ione fa l'insegnante, è una donna colta, bella, ma non sta bene con sé stessa e riversa i suoi furori sulla ragazzina, colpevole di non essere sua figlia biologica. Mentre Maria Grazia si dibatte cercando sé stessa, Ione continua a starle troppo vicina e insieme troppo lontana, a dannarsi per questa figlia che ama ferocemente, non riuscendo a sentirla sua.

Elia e Ernesto sono gemelli, il secondo è nato con una grave lesione cerebrale. Vivono con la madre, Sarabanda, nella grande casa che era del nonno notaio, dopo il divorzio tra i loro genitori. È proprio questa casa, insieme all'altra vicino al mare in cui i due andavano da bambini in vacanza, ad emergere in primo piano nel romanzo di Daniele Petruccioli, La casa delle madri (Terrarossa). L'autore descrive l'appartamento e la villetta nel momento in cui vengono smantellate e ristrutturate dai nuovi proprietari e spostandosi indietro nel tempo ricostruisce i momenti nodali della famiglia al centro della sua narrazione: un ucleo familiare minato dallo squilibrio tra i gemelli, dal disperato tentativo della madre di sanare la differenza tra i due.

In questo periodo i dodici libri finalisti del riconoscimento letterario - promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, con il contributo di Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con BPER Banca, sponsor tecnico Ibs.it - vengono letti e votati da una giuria composta da 660 aventi diritto. Ai voti degli Amici della domenica si aggiungono quelli espressi da studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura selezionati dagli Istituti italiani di cultura all'estero, lettori forti scelti da librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura. I cinque finalisti del Premio Strega saranno annunciati il 10 giugno, mentre il vincitore sarà premiato l'8 luglio.

