Premio Strega, ultimo incontro con i finalisti a Forum Eventi

Forum Eventi porta gli autori finalisti del premio letterario più importante d'Italia direttamente a casa dei lettori, grazie alla collaborazione dello Strega con BPER Banca: per quattro domeniche consecutive Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, dialoga con tre scrittori di questa prestigiosa dozzina. Il quarto e ultimo appuntamento è domenica 6 giugno alle 18.00 con Donatella Di Pietrantonio, Lisa Ginzburg e Giulio Mozzi.



L'autrice Donatella Di Pietrantonio riprende in Borgo sud (Einaudi) i fili della narrazione dell'Arminuta, romanzo tradotto in oltre 25 Paesi. In questo nuovo libro alle contraddizioni tra città e paese, tra mare e montagna, si aggiungono quelle tutte urbane tra il quartiere dei pescatori (Borgo sud è a Pescara) e quello residenziale dove l'Arminuta, ormai donna ma sempre senza nome, vive con suo marito, lontana in ogni senso dalla famiglia d'origine. Ma non da Adriana, la sorella, cui è legata da un rapporto complesso e indissolubile che non ammette abbandono. La sorellanza, che permette e a volte costringe entrambe ad essere sincere, anche con se stesse, e a trovare la forza di guardare in faccia la realtà e affrontarla.

Anche la penna di Lisa Ginzburg in Cara pace (Ponte alle Grazie) traccia la storia di una non famiglia o, perlomeno, di un nucleo composto solo da due sorelle: Maddalena e Nina, che vivono parte della loro infanzia e adolescenza in un appartamento a Villa Pamphili, a Roma, senza genitori; non a caso le due si definiscono "orfane senza esserlo" per davvero. La crepa che fa sgretolare la fragile famiglia è la fuga di Gloria, la madre, che lascia il marito Sebastiano e scappa di casa. Questo evento traumatizzerà per sempre Nina e Maddalena sotto il segno della perdita e dell'abbandono: cercheranno di sopperire a questo senso di vuoto con un rapporto simbiotico da una parte e con un necessario allontanamento dall'altra e due diverse modalità di reazione al dolore: Maddalena con la calma, la stabilità e la fermezza; Nina invece incarnerà la velocità, la volubilità e la passione.

Mario è un uomo che inventa storie, modifica la realtà, non è interessato alla verità. Mario - protagonista de Le ripetizioni (Marsilio) di Giulio Mozzi - sfugge, per indolenza, all'obbligo di capire che tutti ci lega e tutti ci frustra. Vuole sposare Viola ignorandone la doppia, forse tripla vita. Anni prima è stato lasciato da Bianca, subito prima che nascesse Agnese, che forse è sua figlia o forse no. Tuttavia, se Bianca, spuntando dal nulla dopo anni, chiede aiuto, Mario subito accorre, disponibile ad accollarsi la paternità. La ripetizione è l'unica realtà di Mario: per lui quasi sempre è il 17 giugno. Mozzi in questo romanzo guida il protagonista, e chi legge, attraverso avventure in parte reali e in parte del tutto immaginarie, portandoli a sfiorare le vite strane e misteriose di personaggi senza nome che Mario contempla come enigmi incomprensibili e rivelatori.



In questo periodo i dodici libri finalisti del riconoscimento letterario - promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, con il contributo di Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con BPER Banca, sponsor tecnico Ibs.it - vengono letti e votati da una giuria composta da 660 aventi diritto. Ai voti degli Amici della domenica si aggiungono quelli espressi da studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura selezionati dagli Istituti italiani di cultura all'estero, lettori forti scelti da librerie indipendenti distribuite in tutta Italia, voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura. I cinque finalisti del Premio Strega saranno annunciati il 10 giugno, mentre il vincitore sarà premiato l'8 luglio.



