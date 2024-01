"Il disagio giovanile", un nuovo incontro di formazione sulla Dottrina Sociale della Chiesa applicata al nostro territorio

Proseguono gli incontri di formazione sulla Dottrina Sociale della Chiesa applicata al nostro territorio ai quali partecipano, tra gli altri, Alberto Bosi, ed Elisa Rossini, consiglieri comunali a Modena, Marco Rubbiani, consigliere comunale a Campogalliano, Lorenzo Fiorentini, consigliere comunale a Castelvetro e Grazia Ruini, alle ultime elezioni politiche candidata per Noi Moderati. Sabato 20 gennaio verrà trattato il tema del disagio giovanile.

Una recente indagine condotta dal ministero e pubblicata nel mese di dicembre scorso pone l’Emilia Romagna tra le regioni con la maggior percentuale di abbandono scolastico e anche Modena presenta una situazione preoccupante. Da alcuni anni inoltre si sta affrontando il problema delle bande giovanili che preoccupa le famiglie in particolare degli adolescenti e che crea situazioni di pericolo e disagio. Di questo, delle possibili ragioni e soluzioni si parlerà durante l’incontro al quale è invitata la cittadinanza per un momento di confronto.

Il consigliere comunale Elisa Rossini aiuterà nella riflessione informando in particolare su come è stato affrontato il problema nel corso dell’attuale consiliatura e quali sono state le proposte del centro destra. Il Dott. Corrado Zoppi, psicologo, ci aiuterà a comprendere le ragioni del disagio giovanile e a prospettare soluzioni. L’incontro si terrà sabato 20 gennaio, dalle 15.30 alle 17 nella sala Mengozzi del Palazzo Europa, Via Emilia Ovest, 101.