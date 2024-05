Al Mabic di Maranello un ciclo di incontri dedicati al Giappone

Un viaggio nel patrimonio giapponese: è quanto propone “Nihon Isan”, il ciclo di incontri a cura di Floriano Terrano in collaborazione con il Circolo Fotografico Blowup di Maranello in programma alla Biblioteca Mabic. Quattro tappe tra maggio e settembre per conoscere e approfondire le ricchezze e le peculiarità del patrimonio artistico, culturale, storico e paesaggistico del Paese del Sol Levante.

Prima tappa sabato 25 maggio alle 17.30 nella Sala Conferenze del Mabic. Gli incontri successivi saranno sabato 22 giugno e sabato 27 luglio alle 21 nella Piazzetta Nelson Mandela (esterno Mabic), per concludersi sabato 21 settembre alle 17.30 nella Sala Conferenze del Mabic con l’inaugurazione della mostra "Eccellenze Italiane" a cura del Circolo Fotografico Blowup di Maranello, un concerto di canzoni giapponesi per bambini con il soprano Tomomi Ezoe e un rinfresco a base di sakè e tè verde. Il progetto è promosso nell'ambito del Bando Eventi del Comune di Maranello.