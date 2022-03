Marco Bianchi al Crogiolo Marazzi con “Viaggio nel corpo umano. Tra scienza e ricette”

Si svolgerà lunedì prossimo, 14 marzo a partire dalle ore 21 presso il Crogiolo Marazzi, il secondo appuntamento di “Crogiolo 2022” con protagonista Marco Bianchi: “Viaggio nel corpo umano. Tra scienza e ricette”.

Il Comune di Sassuolo, grazie alla collaborazione con Marazzi Group, propone infatti per il 2022 sette appuntamenti con la cultura, a cura di Mismaonda, per un’offerta che porta in città nomi importanti, attraverso teatro, tributi a grandi artisti italiani, chef, ma anche approfondimenti legati a tematiche di impegno civile, come la Lotta contro la Mafia e il sostegno dei diritti delle Donne per la parità di genere.

Marco Bianchi in dialogo con Matteo Piano

Quando usiamo la parola “corpo” ci dimentichiamo di quante innumerevoli “parti” lo compongano e di come ciascuna di esse abbia un ruolo fondamentale per il buon funzionamento di questa “macchina” precisa, potente e perfetta. Da anni Marco Bianchi studia e approfondisce il rapporto tra funzionalità e prevenzione, tra salute e benessere a tavola e, con grande interesse e con altrettanta passione, lo spiega a tutti noi attraverso un approccio sempre intelligente, innovativo, pratico e diretto. In questo suo nuovo libro, i sette “organi” principali del corpo diventano i protagonisti a tavola: il cervello, il cuore, lo stomaco e l’esofago, l’intestino, le ossa e la cartilagine, l’apparato urinario e sessuale e la pelle verranno infatti trattati come mai avete letto prima d’ora. Marco ci insegna a conoscerli meglio, a essere più consapevoli della loro funzione all’interno del corpo e a utilizzare gli alimenti che permettono loro di “lavorare” creando la miglior sinergia. È attraverso la giusta alimentazione e un po’ di attività fisica che si possono alleviare disturbi cronici e rallentare l’invecchiamento.

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione attraverso la piattaforma “Eventbrite”: l’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia Covid-19; per accedere sarà quindi necessario indossare una mascherina di tipo ffp2 ed essere in possesso di Green Pass Rafforzato in corso di validità (salvo esenzioni previste per legge).