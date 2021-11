"Ne Vale la Pena" fa il bis, Gad Lerner e Franco Baresi ospiti della rassegna letteraria

Indirizzo non disponibile

Questa settima sono due gli appuntamenti proposti dalla rassegna "Ne Vale la Pena" giunta alla sua X Edizione.

Giovedì 11 novembre alle ore 21 il giornalista e saggista Gad Lerner sarà all'Auditorium di San Rocco, via San Rocco 1 a Carpi, per parlare dei suoi due ultimi libri "L'Infedele" e "Noi Partigiani - Memoriale della Resistenza italiana" entrambi editi da Feltrinelli. Nel corso dell'incontro si farà anche il punto sull'attualità politica e sul futuro del nostro Paese.

Sabato 13 novembre alle ore 11 al Cinema Teatro Eden di via Santa Chiara 22 a Carpi arriva una vera leggenda del calcio Franco Baresi il quale da poche settimane ha pubblicato la sua biografia dal titolo "Libero di Sognare" edito da Feltrinelli.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero con obbligo di green pass e mascherina. Il consiglio, per entrambi gli incontri, è quello di arrivare in anticipo perchè si prevede una forte affluenza di pubblico. La Rassegna Ne Vale La Pena è promossa dal Comune di Carpi in collaborazione con BPER Banca, Radio Bruno e Mondadori Store con la direzione scientifica di Pierluigi Senatore.