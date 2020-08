Oltre 50 dibattiti alla Festa de L'Unità di Modena. Chiude Zingaretti

L’Europa sarà protagonista alla Festa nazionale dell’unità: sono attesi il presidente del Parlamento europeo David Sassoli (4 settembre), il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni (5 settembre), il primo vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans (11 settembre), la capogruppo S&D Iraxte Garcia (3 settembre) e il leader del Pse Sergei Stanishev (5 settembre). Insieme al segretario nazionale Nicola Zingaretti sono attesi alla festa di Modena anche il vicesegretario nazionale Andrea Orlando (4 settembre), il capogruppo alla Camera Graziano Delrio (2 settembre), il capodelgazione Pd al Parlamento europeo Brando Benifei (3 settembre), la portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche Cecilia D’Elia (30 agosto), la presidente del partito Valentina Cuppi (6 settembre), il presidente della Fondazione Pd Gianni Cuperlo (5 settembre).

Molti i ministri, viceministri e sottosegretari del governo ed esponenti appartenenti alle diverse forze politiche che sostengono la maggioranza. Tra i ministri sono infatti attesi Paola De Micheli (28 agosto), Giuseppe Provenzano (30 agosto), Enzo Amendola (31 agosto), Lorenzo Guerini (3 settembre), Luciana Lamorgese (7 settembre), Roberto Gualtieri (7 settembre), Dario Franceschini (8 settembre), Francesco Boccia (11 settembre), Teresa Bellanova di Italia viva, la viceministra Laura Castelli (10 settembre) e Nicola Morra (18 settembre) del Movimento 5 stelle, Pier Luigi Bersani (18 settembre) e Vasco Errani (8 settembre) di Articolo 1 – Mdp.

Sarà presente anche la vicepresidente dell'Emilia-Romagna Elly Schlein (7 settembre). Parteciperanno anche il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (11 settembre), i candidati del centro sinistra in Toscana Eugenio Giani (31 agosto) e nelle Marche Maurizio Mangialardi (28 agosto). Tornano alla Festa nazionale dell’unità l’ex premier Enrico Letta (31 agosto) e Walter Veltroni (9 settembre), il fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera Don Luigi Ciotti (29 agosto) e Gianrico Carofiglio (4 settembre). Saranno presenti, inoltre, alcuni rappresentanti del movimento delle Sardine, tra cui Mattia Sartori.

Sulla scia dei tanti anniversari che si concentrano in questo 2020 si ricorderanno le drammatiche stragi del terrorismo, i grandi personaggi come Nilde Iotti e Gianni Rodari, i 75 anni dalla Liberazione come i 75 anni delle Feste de l’Unità, anniversari sportivi come i 50 anni da quella che viene considerata la partita del secolo: Italia-Germania 4-3.