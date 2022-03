Lezioni di sostenibilità a Castelnuovo con "La natura ci cura"

Castelnuovo a lezione di sostenibilità. Comincia martedì 15 marzo, la rassegna “La natura ci cura!”, organizzata presso l’auditorium Bavieri di piazza Brodolini dal Comune di Castelnuovo Rangone, tre appuntamenti per promuovere stili di vita sostenibili e orientati al rispetto dell’ambiente. Nel primo incontro Elisa Pugna, educatrice esperta in orti e giardini del benessere, parlerà di orto naturale e dei suoi benefici per la salute fisica e mentale.

“Davide e Golia: le api, gli impollinatori e la conservazione degli ecosistemi” è il titolo del secondo appuntamento, in programma martedì 22 marzo e realizzato in collaborazione con il Distretto Biologico Valli del Panaro, con il presidente di World Biodiversity Paolo Fontana a guidare la riflessione.

Il terzo e ultimo incontro sarà martedì 29 marzo, con Alessandro Grazia, dottore in Scienze Agrarie, che parlerà di cura e manutenzione delle piante.

Tutti gli incontri cominceranno alle ore 21, l’ingresso è gratuito e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid (accesso consentito solo con Green Pass e mascherina FFP2).