Urbaner, tra fotografia e arte contemporanea: incontro con due importanti curatori

La fotografia viene solitamente utilizzata per documentare e tenere traccia della quotidianità, ma da ormai 100 anni questo linguaggio è anche considerato a tutti gli effetti Arte; basti pensare a tutti quei fotografi che oggi sono unanimemente considerati artisti: da Man Ray a Ghirri, da Brassaï a Franco Vaccari, passando per La Chapelle, Cartier Bresson o Robert Capa. Ci sono poi casi nei quali la fotografia rappresenta l’unico modo per poter “conservare”, esporre e commercializzare opere effimere, come le performance, realizzate in spazi pubblici o privati. In questo caso l’artista chi è: il fotografo o l’autore dell’opera ritratta?

Prosegue l’indagine di Urbaner, il progetto dell’assessorato alla Cultura di Modena, sulle controculture, o culture urbane, con questo incontro incentrato in modo particolare sul rapporto tra Fotografia e Arte Contemporanea. Ne parleranno due importanti curatori giovedì 13 ottobre alle 18.30, presso OvestLab a Modena: Daniele De Luigi, di FMAV - Fondazione Modena Arti Visive, e Robert Kaltenhauser, tra le altre cose autore della pietra miliare “Art Inconsequence”, moderati da Simone Ferrarini e Pietro Rivasi per Urbaner.

L’evento è organizzato da Urbaner negli spazi di OvestLab, in via Nicolò Biondo 86 a Modena. Con il sostegno di Fondazione di Modena.

OvestLab è un centro culturale multidisciplinare che opera come fabbrica civica a supporto di processi di re-immaginazione collettiva della città, diretto da Collettivo Amigdala, in collaborazione con il Comune di Modena e insieme all’associazione Archivio Architetto Cesare Leonardi.

