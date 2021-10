Da Picasso a Banksy, a Modena un incontro dedicato all'arte

Marco Bertoli Art Consulting presenta, venerdì 29 ottobre alle ore 18.00 presso l'Hotel Rua Frati 48 "Uno sguardo oltre l'opera: arte e psicologia. Vissuto ed emozioni dell'artista narrate attraverso le opere: da Picasso a Banksy".

Un incontro per raccontare, attraverso il linguaggio dell'arte, le emozioni che si celano dietro le opere di grandi artisti. Per fare ciò verranno presi in esame alcune opere di Modigliani, Picasso, Tamara de Lempicka e Banksy. La scelta di proporre una serata del genere nasce dall'esigenza di condividere le emozioni provate in questo ultimo anno, caratterizzato dall'epidemia di Covid-19.

"La mancanza, la solitudine, la malattia e la sofferenza - commenta Marco Bertoli, titolare di Art Consulting e promotore della serata - ci hanno accompagnato in questo ultimo anno caratterizzato dalla pandemia. Emozioni che hanno costretto tutti noi a rivedere le modalità della socialità, del vivere la comunità e la quotidianità, che è stata completamente stravolta. Nella completa solitudine mi sono chiesto come queste emozioni sopra citate potessero aver influito sul linguaggio degli artisti. Così ho iniziato a frequentare una serie di lezioni di arteterapia, durate più di un anno, con l'arteterapeuta Linda Rosaria Faggiano, in cui ho cercato di approfondire alcuni contenuti, cercando di interpretare e leggere le opere al di là del semplice linguaggio storico-artistico".

Marco Bertoli è Art Advisor, titolare e socio fondatore dello studio di consulenza MB Art Consulting, oltre che esperto d'Arte da oltre trent'anni. Dal 2005 collabora con la Casa d'aste Christie's a New York e Londra e con altre importanti case d'asta nazionali e internazionali, per l'arte antica e contemporanea e per oggetti da collezione. Ha ricoperto la carica di capo dipartimento per la pittura dell'Ottocento dal 2006 al 2010 per la Casa d'Aste Finarte, ed è stato consulente per il Gotha, Biennale di Parma, dal 2006 al 2008. Nel 2009 ha aperto uno studio a New York, dove dal 2014 al 2017 ha organizzato con l'Istituto Italiano di Cultura una serie di mostre di arte italiana. Negli ultimi anni Bertoli, dopo un master di management dell'arte, si è dedicato maggiormente all'attività di Art Advisory, per investimenti nel mercato dell'arte a favore di importanti collezionisti privati, enti pubblici e banche, e di consulenza per expertise, catalogazione e verifica autenticità delle opere e loro archiviazione.



La serata prevede l'inizio della conferenza alle ore 18.00, a seguire un aperitivo alle ore 19.30. In ottemperanza alle norme vigenti è richiesto il Green Pass e la prenotazione obbligatoria visto il limitato numero dei posti: info@marcobertoli.com.

