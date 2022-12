Campogalliano, incontro con l'autore e reading poetico: presentazione di "Dall'altrove"

Il prossimo appuntamento in cui Manuela Monari presenterà la sia antologia di poesie "Dall'Altrove. Frammenti di una ricerca interiore", sarà venerdì 16 dicembre a Campogalliano, il suo paese, in occasione della rassegna sugli autori locali "Scrittori in Campo".

"Sarò davvero felice di incontrare amici e conoscenti e chiunque voglia dedicare una serata all'incontro, allo scambio, all'ascolto di qualche visione poetica che qui ho raccolto nei tanti anni di scrittura. La poesia è la voce mite dell'anima, è il sussulto dell'immenso talvolta, è sussurro del divino, un ponte di estasi e bellezza tra visibile e invisibile. Un richiamo. Un istinto. Una necessità. E' mettersi al servizio della bellezza nascosta a volte nella perfezione, a volte nell'imperfezione del Tutto. Vi aspettiamo!"

L'evento è in collaborazione con il Comune di Campogalliano, inserito nella rassegna "Scrittori in campo".