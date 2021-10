Autostima e inadeguatezza, inizia da qui il ciclo di incontri con la psicoterapeuta Mariella Piccolo

Inizia con una serata dedicata all’autostima e al senso di inadeguatezza il ciclo di incontri “Un viaggio nelle emozioni e nei rapporti”, promosso dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone in collaborazione col Circolo Caos. Mercoledì 27 ottobre alle 20.30 presso la sede dell’associazione in via Matteotti 14 si apre la rassegna guidata dalla psicologa e psicoterapeuta Mariella Piccolo, con una riflessione approfondita sull’autovalutazione di sé e su come affrontare la sensazione di non sentirsi all’altezza della situazione.

La rassegna proseguirà il 24 novembre con una serata su “Dipendenze affettive e relazioni tossiche: cause e soluzioni” e il 15 dicembre con un focus su “I giovani oggi: nuovi riti, nuovi miti”, sempre in compagnia della dottoressa Piccolo.

L’iniziativa è ad accesso gratuito su prenotazione (inviare un messaggio WhatsApp al 348-2489134 per prenotare), l’accesso è consentito solo con Green Pass e i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina.

