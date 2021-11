Carlo Calenda a Modena, appuntamento con il leader di Azione

Dopo l’incoraggiante risultato ottenuto a Roma, Carlo Calenda torna a Modena per lanciare il manifesto di Azione e dare slancio al movimento che vede tra i maggiori esponenti a livello nazionale due politici modenesi: il Senatore Matteo Richetti e la consigliera regionale Giulia Pigoni.

Giovedì 11 novembre alle ore 21, presso il ristorante Vinicio di via Emilia Est, Calenda, Richetti e Pigoni incontreranno elettori e simpatizzanti modenesi per presentare il manifesto ma soprattutto per interagire ed ascoltare le domande e le considerazioni dei cittadini.

Per partecipare è necessaria la registrazione su Eventbride.