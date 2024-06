Incontro con l’Autore: Andrea Bariselli Presenta "A WILD MIND" a Modena

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il 15 giugno 2024, alle ore 18:00, presso la Sala del Leccio nel Complesso San Paolo di Modena, si terrà un incontro imperdibile con l’autore Andrea Bariselli, che presenterà il suo ultimo libro "A WILD MIND" (Rizzoli, 2024). L’evento vedrà la partecipazione di Carlo Gregori, noto giornalista e scrittore modenese, che dialogherà con Bariselli sul contenuto e l’ispirazione dietro la sua opera.

"A WILD MIND": Un Viaggio nelle Connessioni tra Cervello e Natura

Nel suo nuovo libro, Andrea Bariselli ci guida in un affascinante viaggio nelle connessioni tra il cervello umano e la natura, esplorate attraverso il prisma delle neuroscienze. "A WILD MIND" offre una visione innovativa su come le interazioni con l'ambiente naturale possano influenzare il nostro cervello, suggerendo nuove prospettive per una vita più umana e armoniosa.

Andrea Bariselli: Un Pioniere delle Neuroscienze Applicate

Andrea Bariselli, nato nel 1981, è CEO e Chief Scientist di Strobilo, una società dedicata a trovare soluzioni innovative ai problemi del nostro pianeta e della vita moderna tramite l'applicazione delle neuroscienze ai fattori ambientali. Dopo oltre 10 anni di carriera nella psicologia clinica, durante i quali ha raggiunto il ruolo di Direttore del Centro Clinico Brescia a soli 27 anni, Bariselli ha deciso di lasciare la pratica clinica nel 2016 per fondare una startup in California. Questa avventura gli ha permesso di scoprire nuove tecniche di misurazione neuroscientifica e di perseguire il desiderio di avere un impatto positivo sulla vita umana. Il suo podcast "A Wild Mind" è stato un successo di pubblico, rimanendo per diverse settimane al primo posto nella classifica di Spotify.

Carlo Gregori: Un Giornalista e Scrittore di Successo

A conversare con Bariselli sarà Carlo Gregori, nato a Milano nel 1962 e residente a Modena. Gregori è un giornalista professionista e autore di numerosi libri. La sua ultima opera, "Ogni estate a Lubecca" (Incontri Editrice, 2022), ha ricevuto il prestigioso premio al concorso letterario Carlo Bo – Giovanni Loscalzo di Sestri Levante.

Informazioni sull'Evento

Data e Ora : 15 giugno 2024, ore 18:00

: 15 giugno 2024, ore 18:00 Luogo : Sala del Leccio, Complesso San Paolo, Via Francesco Selmi 67, Modena

: Sala del Leccio, Complesso San Paolo, Via Francesco Selmi 67, Modena Ingresso: Libero

Un’occasione unica per incontrare un autore di grande rilevanza nel campo delle neuroscienze applicate e per esplorare nuove idee su come il nostro cervello interagisce con il mondo naturale.