Sopravvissuto alla strage di Capaci si racconta a Castelfranco per "Trent'anni di memoria e impegno"

Martedì 14 giugno alle ore 21.00 l’appuntamento "Trent'anni di memoria e impegno" in Sala “Gabriella Degli Ospiti” a Castelfranco Emilia, Piazza della Liberazione 5, rappresenta un importante momento per rendere giusta memoria all’impegno, lavoro e coraggio di figure che si sono messe al servizio di battaglie importanti a difesa dei valori della legalità.

L’evento a cura della Lista Civica Forte Urbano non sarà solo un‘occasione per parlare di chi tra noi non è più presente ma anche e soprattutto con un ospite, Giuseppe Costanza, per otto anni autista del giudice Giovanni Falcone e sopravvissuto all’attentato di Capaci de 23 maggio 1992.

Costanza che ha ancora la possibilità, la forza e la determinazione di portare una testimonianza diretta per opporsi alla Mafia e Cosa Nostra in particolare.

Altri graditi e illustri ospiti della serata: Emilio Pocci, magistrato, Marco Imperato, Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna, Andrea Bosi, Vicepresidente di Avviso Pubblico. L'evento è moderato dalla giornalista Valentina Reggiani e alla presenza del Consigliere Capogruppo della Lista Diego Montanari.

L’ingresso è fino ad esaurimento posti dalle ore 20.45 con inizio previsto alle 21.00.