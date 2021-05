Prevenzione del disagio giovanile nell'era digitale: un incontro online

Giovedì 20 maggio, alle ore 17.00, il Centro Ferrari organizza "Educare i giovani oggi, divisi tra tempo delle relazioni on-line e on-life", incontro che si svolge nell'ambito di "Dialoghi Digitali - Dialoghi e azioni sperimentali di prevenzione del disagio nell'era digitale".

Il Prof. Roberto Farnè, Professore Ordinario in Didattica Generale all'Università di Bologna, parlerà del trauma del Covid e della pandemia che ha generato ha posto al centro dell'attenzione due fattori apparentemente opposti. Da una parte il ricorso alle ICT per far fronte alla didattica scolastica con forme di DAD, e quindi a tutte le problematiche connesse alla funzionalità e alla sostenibilità di questo processo a cui nessuno era stato preparato. Dall'altra la necessità di valorizzare l'ambiente esterno nelle forme dell'outdoor education, come ambiente di apprendimento, in grado di garantire una maggiore sicurezza rispetto agli inevitabili "assembramenti" delle aule scolastiche, molto più contagiose. Su questa doppia articolazione si potrà riconfigurare l'impianto pedagogico della scuola nel prossimo futuro, se si vorrà parlare concretamente di resilienza.

Gli incontri valgono come formazione per i docenti che si iscriveranno tramite portale SOFIA (Codice Corso: 58558). Il giorno prima di ogni evento i docenti iscritti riceveranno via mail il link per connettersi. È possibile richiedere l'attestato MED di partecipazione per gli insegnanti. Il MED è ente accreditato MIUR per la formazione del personale docente ai sensi del DM 170/2016.

L'incontro è gratuito. Per partecipare e porre domande in diretta al relatore, è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook o al canale YouTube del Centro Ferrari e seguire la diretta.