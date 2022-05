Comunità Energetiche Rinnovabili, un incontro con il Pd della bassa modenese

Che cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile e quanto questi strumenti possono essere utili per contrastare il caro bollette e per la tutela dell’ambiente. Saranno questi i temi di fondo dell’iniziativa promossa dal Gruppo Liste Civiche Pd in Unione Area Nord, con il Pd Bassa modenese, per mercoledì 18 maggio alle ore 21.00, presso l'auditorium Principato di Monaco in via Focherini 1 a San Possidonio.

L’incontro, dal titolo ‘Contro il caro bollette per l’ambiente: le comunità energetiche rinnovabili. Cosa sono e come crearne una nel proprio Comune’, sarà coordinato dal capogruppo Liste Civiche - Pd nell’Unione dei Comuni Area Nord Paolo Negro e vedrà l’intervento di Giacomo Lo Scalzo dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) e del Presidente di Aimag, Gianluca Verasani. Seguiranno testimonianze di esperienze concrete di comunità energetiche.

“L’iniziativa - spiega Paolo Negro - fa seguito alla mozione che abbiamo portato recedente all’approvazione del Consiglio dell’Unione e nei Consigli comunali per lanciare l’obiettivo di creare una comunità energetica rinnovabile in ogni Comune. Sarà la prima iniziativa sul territorio per approfondire la conoscenza di questo importante strumento a disposizione di cittadini, enti locali e imprese, a contrasto del caro energia e a tutela dell’ambiente”.