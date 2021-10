Spazio Cultura, un incontro tra scienza e fantascienza a Limidi di Soliera

Venerdì 15 ottobre 2021, ore 21.00 al Centro polivalente di Limidi di Soliera (Via Papotti n. 18), il professor Alfonso Cornia di Carpi (docente di matematica e fisica e brillante divulgatore, con la collaborazione di studenti) presenta una ricerca tra scienza e fantascienza sulla possibile esistenza di vita fuori dal nostro pianeta.

Sarà un’occasione per tornare ad incontrarsi. Il numero degli spettatori ammessi, per le vigenti disposizioni, è limitato (circa 70 posti distanziati) ed è obbligatorio esibire il Green Pass e indossare la mascherina (salvo diverse disposizioni che dovessero essere attivate prima di ogni evento). L'evento è gratuito, e non è necessaria la prenotazione. Agli studenti e professori che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il programma completo, con informazioni su eventuali sopravvenute modifiche nelle date e contenuti delle iniziative, sarà reperibile sul sito internet www.centropolivalentelimidi.jimdo.com nonchè iscrivendosi al gruppo Facebook Spazio Cultura del Centro Polivalente di Limidi o visitando Facebook Centro Polivalente di Limidi A.S.D.

