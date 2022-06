Modena, un incontro sulla guerra Russia - Ucraina. Ospite l'ex segretario NATO Antonio Missiroli

La guerra Russia - Ucraina: cause, impatto, scenari è il titolo dell’iniziativa che, organizzata dal Laboratorio di idee Moltiplica in collaborazione con il Limes Club Modena, si svolgerà mercoledì 29 giugno, alle ore 21.00, presso la Sala Giacomo Ulivi in Viale Ciro Menotti 137. A dialogare con Michele Luppi del Limes Club Modena, sarà Antonio Missiroli, docente presso la School of International Affairs di Sciences Po di Parigi, ex segretario generale aggiunto della NATO ed ex direttore dell'Istituto di Studi per la Sicurezza dell’UE. A seguire è in programma l’intervento di Alina Hryhorieva, deputata del consiglio comunale della città ucraina di Boyarka per il partito Sluga Narodu, fondato nel 2017 da Volodymyr Zelens'kyj e Ivan Bakanov, accompagnata da Olena Kim, referente della comunità ucraina a Modena. Sono inoltre previsti interventi del pubblico presente in sala.



Sarà possibile seguire il dibattito anche in diretta streaming sul canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/Uct_w4IMwVJfBstNzW7. Per accedere ai lavori si consiglia l’uso di mascherina chirurgica o ffp2.