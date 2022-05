Ictus cerebrale e diabete, a Modena un incontro per conoscere e controllarsi

L’ictus cerebrale è la terza causa di morte al mondo e la prima per l’invalidità nell’adulto. In Italia si calcola che ogni anno 185 000 siano i nuovi casi e ben 930.000 persone presentano le conseguenze di un evento ictale. La medicina ha realizzato importanti progressi nella cura e nella riabilitazione della malattia. Tuttavia la prevenzione rimane la strategia più idonea ed efficace per diminuire l’incidenza e per ridurre i costi sia sociali che economici della malattia. Il diabete rappresenta uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare (infarto miocardico), ma è ormai annoverato anche tra i fattori di rischio cerebrovascolare per l’ictus ischemico che possono essere modificati, insieme a ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, fibrillazione atriale, fumo e sedentarietà.

A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) ogni anno dedica il mese di aprile alla sensibilizzazione della popolazione sui problemi dell’ictus. In particolare quest’anno A.L.I.Ce. Italia invita a porre l’attenzione sul diabete, importante fattore di rischio per l’ictus ischemico che può essere modificato mettendo in atto un cambiamento nel proprio stile di vita.

ALICe Modena ODV assieme all’associazione ANCeSCAO MODENA APS, ha organizzato una conferenza rivolta alla cittadinanza dove si parlerà dell’importanza del diabete nel ridurre il rischio di ictus cerebrale. Parteciperanno all’incontro la dott.ssa Laura Vandelli, neurologa della Stroke Unit/Unità Ictus dell’Ospedale di Baggiovara e la dott.ssa Silvia Galetti, endocrinologa e dietologa della UO Malattie del Metabolismo e Nutrizione del Policlinico di Modena.

L’incontro avrà luogo a Modena, mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 17.30 presso la Sala Pucci, Largo M. A. Pucci 40.

Prima dell’evento i volontari di ALICe Modena saranno a disposizione per effettuare eventuali controlli della Pressione Arteriosa con verifica della presenza della Fibrillazione atriale e della glicemia con stick.