"Città pulita e stop inceneritore", un incontro con il Movimento 5 Stelle

"Città pulita e stop inceneritore. Non è una utopia ma un progetto realizzabile". Lo propone il Gruppo Consigliare Movimento 5 stelle di Modena (Andrea Giordani, Enrica Manenti, Barbara Moretti e Giovanni Silingardi ) con la collaborazione attiva di Unione Popolare – Modena e di Modena Volta Pagina .

Dopo l’assemblea pubblica del 29 maggio scorso alla sala Curie, i promotori invitano i cittadini per Martedì 14 novembre ore 20.45 - Sala Ulivi , via Ciro Menotti 137 – Modena. "Discuteremo sul tema e ci potremo confrontare con esperienze virtuose per ridurre l’impatto ambientale, aumentare il riuso e il riciclo al fine di arrivare ad avere una città pulita e creare le condizioni per spegnere davvero l’inceneritore".

Introduce e coordina Giovanni Silingardi, Consigliere comunale M5S, che ricorderà le azioni fatte dal M5S in Consiglio Comunale e proporrà alcune azioni ancora da realizzare.

Rossano Ercolini, uno dei massimi esperti in materia in Europa e presidente di Zero Waste Italy, parlerà di come realizzare una raccolta porta a porta di successo. Ercolini si occupa attivamente di gestione dei rifiuti da più di 40 anni. Attualmente è il presidente di Zero Waste Italy che si occupa principalmente di raccordare le iniziative italiane con quelle internazionali e di promuovere i 10 passi verso rifiuti zero così come definiti dalla Carta Internazionale di Napoli della Zero Waste International Alliance.

Mauro Marverti del Comitato Modena Salute e Ambiente parlerà di riciclo e riuso delle plastiche. Mauro Marverti, ambientalista da sempre, si è occupato in particolare dell’inceneritore di Modena attraverso l’analisi dei dati ambientali e sanitari disponibili, utili per fare chiarezza sulla necessità di arrivare a chiudere impianti come quello di Modena.

Nel successivo dibattito sulle prospettive e sulle azioni da intraprendere interverranno Claudio Tonelli di Modena Volta Pagina e Elena Govoni di Unione Popolare.