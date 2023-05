"Fai quello che ami. Ama quello che fai", un incontro a tema lavoro in Camera di Commercio

Si svolgerà sabato 20 maggio in Camera di Commercio a Modena, dalle ore 9.15 alle ore 13, la tavola rotonda dal titolo "Fai quello che ami. Ama quello che fai." che inaugurerà la nona edizione di Ricomincio da Me, evento dedicato all'orientamento al lavoro e formazione che si svolgerà in quattro tappe durante tutto l'anno 2023, promosso dall'Associazione Viceversa con il sostegno del Comune di Modena, Assessorato alle Politiche del Lavoro. Tutti gli eventi, gratuiti per la cittadinanza, sono rivolti a diversi target di persone: dai giovani agli over 40, con focus sull’ autoimprenditorialità, innovazione, nuove competenze e professioni dell'arte e della cultura.

Il convegno. Attraverso interventi e testimonianze, il convegno intende fare il punto sulle dinamiche del mercato del lavoro attuale, con un focus sulle professioni culturali/creative e Itc e le skills e le professioni maggiormente richieste dal mercato del lavoro. Undi ci relatori rifletteranno sui nuovi trend del mondo del lavoro, le competenze più richieste e le opportunità di inserimento e ricollocazione professionale, con attenzione ai tempi che cambiano, alle persone e alla sostenibilità economica. professioni e/o professioni tradizionali che richiedono nuove skills e potenziali profili occupazionali a maggiore domanda. Si darà spazio ai temi dell'autoimprenditorialità, sarà presente il mondo della formazione, professionisti, giovani imprenditori con undici speaker che presenteranno storie di impresa e di lavoro e con un focus su nuove idee imprenditoriali, professioni culturali/creative e Itc. Tante le storie di innovazione, quelle di giovani che hanno avviato nuove aziende affidandosi alle nuove tecnologie, facendo rinascere attività attraversate dalla crisi. Si affronterà, poi, il fenomeno delle 'Grandi Dimissioni', legato al periodo del post pandemia e che ha cambiato irrevocabilmente ciò che le persone si aspettano dal lavoro e che racconta un cambiamento, irreversibile, da parte di chi cerca un equilibrio tra vita e privata e lavoro.

E' previsto un video saluto da parte di Vincenzo Colla, Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Emilia Romagna.

Interventi di:

Andrea Bosi, Assessore alle Politiche del Lavoro del Comune di Modena

Roberta Orfello, Segretaria Confederale CGIL di Modena

Mirella Guicciardi, Avvocato Giuslavorista e Presidente Cpo Cup

Andrea De Carlo, Responsabile 'Self Made Club' di Flowe (Gruppo Mediolanum)

Mattia Granata, Area Studi Legacoop Ipsos - Report Fragilitalia

Andreas Voigt, Editore - CEO di Innovando News

Cristiano Canotti - Consulente aziendale del settore ceramico

Luca Grassi - CEO di Titanium Ideas - Progetto Seerene

Francesco Ori - Presidente di Formodena

Marco Mazzacani - Imprenditore e titolare di The Halva Lab

Alberto Belluzzi - Resp. Politiche Territoriali di Lapam

Francesca Rivi - Co-Fondatrice di Roteglia 1848

L'evento sarà moderato dal giornalista Maurizio Malavolta, direttore del bimestrale "Arte di Vivere a Modena".

Nel corso dell'evento ci sarà la possibilità di fare domande e interagire con gli esperti.