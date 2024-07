Romano Prodi dialoga con Gad Lerner e Luca Bottura nel ricordo di Giulio Santagata

Mercoledì 17 luglio, ore 21, Piazza Martiri della Libertà, a Zocca. Quella sera si svolgerà un’iniziativa assolutamente inedita per una realtà come quella zocchese: l’ex presidente del Consiglio italiano e della Commissione Europea Romano Prodi, dialogherà con il celebre giornalista Gad Lerner e con il giornalista e conduttore radiofonico Luca Bottura. Si parlerà di Giulio Santagata, l’ex ministro e braccio destro di Prodi, a cui tutti e tre erano legati da amicizia e stima profonde. E, a partire dalla figura di Santagata, si spazierà sulla situazione italiana e internazionale.

La serata è organizzata dal gruppo consiliare di Zocca Domani, in collaborazione con la Pro Loco Zocchese e ha lo scopo di ricordare e salutare l’ex deputato, ministro e ideatore della “Fabbrica del Programma”, nativo di Zocca e molto legato al Comune appenninico, dove faceva ritorno ogni anno per le vacanze estive. L’idea è appunto quella di un saluto da parte della comunità zocchese a un concittadino illustre e indimenticabile. Prima del dialogo fra i tre illustri ospiti, ci saranno i saluti del sindaco di Zocca Federico Ropa, del capogruppo di Zocca Domani Federico Covili e sarà proiettato un video con saluti e riflessioni di zocchesi che hanno conosciuto Santagata fin da bambino: lo psichiatra Angelo Righetti, gli amici Manola Righetti e Maurizio Turrini, l’ex sindaca Carmen Zini. Sarà proiettato anche il saluto personale registrato da Vasco Rossi e trasmesso all’iniziativa “Ciao Zuli”, svoltasi a Modena, lo scorso 16 febbraio.

«Giulio Santagata è stato un uomo di grande visione e intelligenza – spiega Federico Covili, capogruppo di Zocca Domani – una personalità in grado di fare progetti concreti e lungimiranti. Spesso la sinistra corre il rischio di schiacciarsi fra due estremi: la protesta fine a se stessa, il movimentismo che scalda i cuori ma che finisce quasi sempre per essere sterile; oppure l’approccio elitista e un po’ snob, magari competente ma incapace di farsi toccare dalla carne dei problemi e, quindi, di risolverli. Giulio Santagata rappresentava invece la formula giusta, un “riformismo radicale” per una sinistra competente ma passionale, intelligente ma “incazzata”, come avrebbe detto lui. È uno sguardo che il nostro Paese ha un assoluto bisogno di riscoprire.

«Per noi Santagata era e resta un punto di riferimento e per questo, fin dal giorno della sua scomparsa, abbiamo pensato fosse giusto ringraziarlo e rendergli onore anche nella sua Zocca. Da qui è nata l’idea di una iniziativa che si è sviluppata sempre di più, grazie al sostegno della famiglia di Giulio. Non vogliamo che sia una serata di ricordo e di cordoglio, tutta rivolta al passato, ma desideriamo sia un’occasione per riflettere sulle sfide del presente e del futuro. Utilizzando lo stesso sguardo ampio che aveva lui, con quel “riformismo radicale” che gli permetteva di analizzare la realtà e proporre soluzioni concrete che sapessero andare al di là delle schermaglie di cui purtroppo è spesso piena la nostra politica. Interverranno personalità importanti, uomini che sono stati, prima di tutto, amici di Giulio. Insomma, questa serata vuole essere un modo per dire grazie a Giulio Santagata per ciò che è stato e ha proposto. Vuole essere anche un po’ una festa, un saluto da parte della sua Zocca, il paese dove è cresciuto e dove ha lasciato tanti ricordi».