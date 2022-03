Sergio Rizzo al Teatro Astoria di Fiorano con il suo ultimo libro

Giovedì 31 marzo, alle ore 21.00, presso il Teatro Astoria di Fiorano Modenese ci sarà un incontro con il celebre giornalista Sergio Rizzo, per parlare del suo ultimo libro, intitolato “Potere assoluto: i cento magistrati che comandano l’Italia” edito da Solferino.

Una nuova esplosiva inchiesta di Sergio Rizzo che svela storie, protagonisti, conflitti d’interesse e retroscena inediti della casta più nascosta e potente del Paese. Scrivono le leggi che regolano le nostre vite e decretano come applicarle. Sono al vertice dei ministeri, dove a volte contano più degli stessi ministri. Le loro sentenze possono cambiare i destini di interi settori dell’economia nazionale, invalidare i risultati di un concorso pubblico, far decadere un presidente di Regione. Ma arrivano anche a governare una delle nostre passioni più grandi, il calcio, decidendo le vittorie a tavolino e chi possa o non possa iscriversi ai campionati. Da tempo immemore rappresentano la scheggia più autoreferenziale e intoccabile della magistratura, la più vicina alla politica. Sono i cento magistrati che contano in Italia.

L’evento, organizzato da CNA Modena e patrocinato dal Comune, è gratuito. Necessario iscriversi tramite la mail www.mo.cna.it, oltre a essere muniti di mascherina e super green pass.