Linea Gotica, tra storia e turismo. Un incontro al Castello di Montecuccolo

Sabato 12 giugno, nella stupenda cornice del Castello di Montecuccolo, si terrà una giornata dedicata alla Linea Gotica Modenese, con l’intervento di numerosi relatori. L’evento, organizzato dall’Associazione Studi Militari Emilia Romagna, ha il ruolo di affrontare gli aspetti militari del confronto tra gli eserciti dell’Asse e le forze Alleate sul nostro territorio, nonché di mettere in luce gli effetti che ebbe sulle comunità appenniniche direttamente coinvolte. Un invito a presenziare è stato inoltrato a tutti gli amministratori dei territori interessati dal convegno.

L’ulteriore questione che verrà sviluppata è relativa all’aspetto turistico della Linea Gotica, mai perfezionato in una vera e propria destinazione specifica. Nell’era dell’incremento esponenziale del turismo culturale, la frammentarietà delle iniziative e la mancanza assoluta di un impianto unitario di valorizzazione, non ha ancora fatto sbocciare una proposta turistica efficace, che potrebbe molto giovare alle comunità appenniniche. Questa tematica sarà affrontata in un dibattito a cui parteciperanno i principali attori museali e storico – culturali del nostro Appennino. A seguire il programma completo

Ore 9.00: Saluti delle Autorità. Introduce e coordina Giovanni Fantozzi

Ore 9.30: Giulio Verrecchia, "Il tratto modenese della Linea Gotica: caratteristiche morfologiche, strategia, ed evoluzione bellica"

Ore 10.30: Elio Pasquali "Nell’occhio del ciclone: Montese"

Ore 11.30: Giovanni Fantozzi, "Il quartier generale tedesco: Pavullo"

Pausa 12.30 - 14.30

Ore 14.45: Elio Pasquali, "Il territorio del Cimone: Sestola e Fanano"

Ore 15.30: Carlo Beneventi, "La retrovia del Cimone: Montecreto"

Ore 16.15: Dimitri Petrucci, "Guerra ad alta quota: Fiumalbo e Pievepelago"

Ore 17.00: Dibattito "Linea Gotica e valorizzazione turistica: un’occasione mancata? Analisi e proposte dal mondo dell’associazionismo", modera Giulio Verrecchia (Presidente Ass. Studi Militari Emilia Romagna). Intervengono Erminio Bernardi (Ass. Il Trebbo – Sistema museale di Iola di Montese), Andrea Gandolfi (Sistema museale di Iola di Montese), Carlo Beneventi (Museo La Casa dei Leoni di Pietra), Dimitri Petrucci (Museo L’altro Lato del Caposaldo).

Per informazioni e prenotazioni: visitare il sito web www.asmer.it, oppure contattare assomilitemilia@gmail.com / 342 6201679.

