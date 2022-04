"Stili di Longevità", un incontro su menopausa ed andropausa

Sabato 7 maggio, Il Ponte Asdps ed Edonè Asd e Aps organizzano un incontro, patrocinato dal Comune di Modena, allo scopo di raccogliere informazioni ed esperienze sul come affrontare le criticità di questa fase esistenziale che porta con sé profonde trasformazioni.

L’intento de Il Ponte Asdps e di Edonè Asd e Aps è di favorire la possibilità di vivere pienamente, con soddisfazione e in salute un passaggio cruciale della vita di donne e uomini: menopausa ed andropausa. Se ne parla con esperti di diverse discipline, per meglio conoscere tali fenomeni e i loro impatti, a livello fisico, psicologico e corporeo. Per adottare stili di vita orientati al benessere e ad un migliore stato di salute, perché non solo è auspicabile, ma anche possibile attraversare questa fase della vita nel migliore dei modi. Attraverso pratiche alla portata di tutti e a conoscenze derivanti da ambiti di ricerca tanto occidentali quanto orientali.