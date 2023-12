I nuovi affreschi della Chiesa di San Biagio in un incontro con le autorità

Indirizzo non disponibile

Gli affreschi di Mattia Preti e i restauri della Chiesa di San Biagio a Modena saranno al centro di un appuntamento pubblico in programma mercoledì 20 dicembre alle 16.30 presso la chiesa di San Biagio in via del Carmine 2.

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo amici di don Gianni Gherardi, con il patrocinio del Comune di Modena, in ricordo di quello che è stato il parroco di San Biagio per oltre 25 anni.

All’iniziativa, introdotta da Beppe Vaccari del Gruppo amici di don Gianni Gherardi, saranno presenti il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e l’arcivescovo di Modena e Nonantola don Erio Castellucci. Interverranno Ilaria Braida, progettista architettonico e direttore lavori del Comune di Modena; Simona Roversi, direttrice Ufficio diocesano beni culturali ecclesiastici; Francesca Piccinini, direttrice Musei civici e responsabile patrimonio chiese comunali; Simona Leonelli del Gruppo amici di don Gianni Gherardi. A concludere l’incontro sarà Lucia Peruzzi, storica dell’arte, curatrice della raccolta d’arte di Bper Banca, con la sua relazione “Gli affreschi di Mattia Preti visti da vicino. Alla scoperta dei particolari più interessanti della cupola e dell’abside.

Alle 18.15 è in programma una messa per don Gianni celebrata dal vicario generale don Giuliano Gazzetti.