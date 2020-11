Parità di genere nel mondo del lavoro: un incontro in diretta streaming

Italia ed Europa a confronto su donne ed economie. Mercoledì 25 novembre alle ore 21 è in programma un incontro in streaming per approfondire il tema sempre più attuale della parità di genere nel mondo del lavoro.

Dopo un saluto del Sindaco di Maranello Luigi Zironi, ne discutono Gabriella Gibertini, imprenditrice e Vicepresidente AssHotel Emilia-Romagna e Michele Antoniazzi, direttore risorse umane Ferrari S.P.A. Modera Rita Tocco Taccini, imprenditrice e titolare dell’azienda Free Color s.r.l. In chiusura l’intervento del vicesindaco e assessore alla Cultura Mariaelena Mililli.

La Ferrari S.P.A., è stata la prima azienda italiana ad equiparare gli stipendi delle donne a quelli degli uomini, in vista di un processo inclusivo e di parità di genere ancora non completato in Italia. Sul tema si confrontano due imprenditrici e il manager delle risorse umane dell’azienda.

E' possibile seguire l'incontro in diretta sul canale Youtube dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e sulla pagina Facebook ‘Vista sull’Europa’. L’iniziativa rientra nella seconda edizione di “Vista sull’Europa”, ciclo di appuntamenti a cura di Roberta Biagiarelli.