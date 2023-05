"Nascere bene per crescere meglio", un incontro sul parto al Laboratorio Aperto

Prezzo non disponibile

Sabato 20 maggio, dalle 10 alle 12.30 presso il Laboratorio Aperto di Modena si terrà l'incontro "Nascere bene per crescere meglio. Il parto tra immaginario collettivo, salute e violenza ostetrica".

L'iniziativa "Nascere bene per crescere meglio" si è sviluppata dall'incontro tra l'Associazione Blu Bramante e alcune ginecologhe ed ostetriche che operano negli ospedali della provincia di Modena, a seguito delle polemiche sorte sulla morte del neonato durante il rooming in un ospedale romano e al riprendere fiato delle accuse di violenza ostetrica. Grazie ad un'appassionata discussione sull'accaduto e più in generale sull'evento forte del parto, si è formato un gruppo, PartiAmo insieme, composto di socie di Blu Bramante, ginecologhe ed ostetriche, che vuole avviare una riflessione seria sul nascere, e sul nascere a Modena.

Questa è solo la prima parte di un'iniziativa che continuerà, con lo stesso titolo, appena saranno pronti i risultati del questionario che sta alla base della ricerca di tesi di una giovane futura ostetrica. Intanto, parliamo del nascere con la nota filosofa Annarosa Buttarelli, con Sandra Romano, ginecologa. a cui si deve il primo Centro intraospedaliero per la nascita, con Francesca Ferrari ginecologa presso l'Ospedale Policlinico di Modena e con l'ostetrica Giulia Ruscigno che presta servizio presso il medesimo ospedale.