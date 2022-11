Civitas, da Aristotela all'attualità: un incontro a Limidi di Soliera

Domenica 13 novembre 2022 alle ore 16.00 al Centro polivalente di Limidi di Soliera (MO) in Via Papotti n. 18, la Dr.ssa Cristina Muccioli, docente di Etica della Comunicazione all’accademia di Brera (MI) e critica d’arte, intratterrà sulla civitas, l'equivalente della polis greca.

Non tanto l'aspetto fisico del vivere comunitario (le case, le strade, i ponti), bensì qualcosa di astratto ma essenziale e irrinunciabile: quello spirito di alleanza, quella volontà non scritta ma motivante di con-vivere, di sentirsi appartenere ad uno stesso luogo, beneficiando di reciproco rispetto e di mutua solidarietà, di intrecci proficui di interessi dove il privato e il pubblico si iscrivono l'uno nell'altro. Quando c'è civitas, i contrasti non vengono rimossi o repressi. Al contrario, vengono valorizzati perché dibattendone (civilmente) portino a continue e flessibili migliorie adattative. Essere in disaccordo, tutelare bisogni diversi è legittimo e inevitabile. La città, però, resta il miglior esempio di luogo ordinato del conflitto, dove mai si cede alla violenza.

L’iniziativa tratta un argomento esaminato fin dai tempi di Aristotele eppure di grande attualità. Il pomeriggio sarà valorizzato da una mostra personale della nota artista carpigiana Lorena Ghizzoni che esporrà suoi acquerelli aventi per tema la città, in particolare Carpi, in cui il segno ne riproduce il contesto e il colore, con le sue sfumature, contaminazioni e contrasti, enfatizza gli umori che la animano.

L’evento fa parte del programma autunnale di Eventi Culturali predisposti con ingresso libero e gratuito dal Centro Polivalente di Limidi col contributo della Fondazione Campori.

A seguire: venerdì 18 novembre 2022 alle ore 21,00 al Centro Polivalente di Limidi (Via Papotti n. 18) il professor Alfonso Cornia presenterà: Clima: uomini e natura. Conoscere le cause delle variazioniclimatiche è essenziale per avere un ambiente e un mondo più vivibili, per noi e per le generazioni future.

Il programma completo, con informazioni su eventuali sopravvenute modifiche nelle date e contenuti delle iniziative, è reperibile iscrivendosi al gruppo Facebook: Spazio Cultura del Centro Polivalente di Limidi.