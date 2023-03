Piano urbanistico, un incontro riservato ai professionisti sulle norme per la rigenerazione

Un approfondimento sulla disciplina per il riuso e la rigenerazione, in vista dell’approvazione definitiva del Piano urbanistico generale di Modena, nella cornice della legge regionale 24/2017, con particolare riferimento alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

È quello organizzato dal Comune per lunedì 20 marzo dalle 15 alle 18, in modalità di videocoferenza, e rivolto ai professionisti che, partecipando, potranno vedere riconosciuti crediti formativi.

L’appuntamento rientra nel percorso di condivisione del nuovo Pug sviluppato dall’Amministrazione già a partire dal 2017, che ha portato nel dicembre del 2021 all’assunzione e a dicembre 2022 all’adozione del Piano da parte del Consiglio comunale, dopo la fase delle osservazioni caratterizzata da numerosi incontri con privati, associazioni, tecnici e diversi soggetti della città per approfondirne i contenuti e valutare tutti i contributi.

Il momento formativo sarà introdotto dai saluti del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e del presidente del Comitato unitario delle professioni modenese, il notaio Giuliano Fusco. Seguiranno gli interventi della dirigente del settore Pianificazione e gestione del territorio Maria Sergio, della responsabile dell'Ufficio Pug Simona Rotteglia e di altri tecnici dell'Ufficio di Piano. Sono inoltre previsti i contributi di componenti dell’equipe di progettazione del Pug, in particolare, di Sandra Vecchietti, architetto esperto di pianificazione territoriale e presidente Inu regione Emilia-Romagna, e di Filippo Boschi, architetto esperto di pianificazione territoriale, del paesaggio e della conservazione del patrimonio culturale.

Durante l’incontro, in particolare, le tematiche proposte saranno trattate sia in termini generali, facendo riferimento al quadro normativo regionale, sia rispetto all'applicazione del nuovo Piano urbanistico generale: saranno oggetto di approfondimento e confronto il regime di salvaguardia del Pug e le relazioni tra urbanistica ed edilizia. Verranno trattati gli interventi di "qualificazione edilizia", di "ristrutturazione urbanistica" e di "addensamento e sostituzione urbana", in relazione alla strategia per qualità urbana ed ecologico ambientale e alle relative ricadute sui titoli edilizi.

Il Pug disciplina le trasformazioni minori per intervento diretto e le trasformazioni complesse da attuarsi con Accordi Operativi o procedimenti complessi; oltre a stabilire la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale. Il momento formativo sarà, quindi, orientato a esplicitare come tutte le trasformazioni debbano essere coerenti con la strategia definita nel Pug e debbano contribuire al raggiungimento degli obiettivi in essa stabiliti, in particolare concorrere alla qualificazione e crescita della città pubblica, nel caso specifico degli interventi diffusi con la realizzazione delle dotazioni definite dal Piano. Saranno inoltre affrontati i contenuti normativi che promuovono il riuso e la rigenerazione urbana quali gli standard urbanistici e le semplificazioni procedurali previste dalla legge regionale.