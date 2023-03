Pug e consumo di suolo, incontro pubblico di Verdi e Sinistra per Modena

“Suolo da difendere: dalla legge regionale 24/2017 ai Piani urbanistici territoriali. Effetti, proposte, idee a confronto”. Iniziativa dei gruppi consiliari Europa Verde e Sinistra per Modena sabato 11 marzo ore 17:00, Sala Comunale Piazzale Redecocca 1, Modena. Introduce Paola Aime, Capogruppo Europa Verde, modera Camilla Scarpa, Capogruppo Sinistra per Modena.

Intervengono Roberto Gabrielli, urbanista e responsabile dell’Area Pianificazione territoriale e Urbanistica della Regione Emilia-Romagna, Federico Amico, presidente commissione parità e diritti delle persone e capogruppo Emilia-Romagna Coraggiosa, Silvia Zamboni, vicepresidente Assemblea legislativa Emilia-Romagna e capogruppo Europa Verde.

"La nuova legge regionale sull’urbanistica ha l’obiettivo dichiarato di contrastare il consumo di suolo e introdurre criteri di sostenibilità nella valutazione degli interventi urbanistici, favorendo la rigenerazione a scapito dell’utilizzo di suolo vergine. Questa dichiarazione di principi si scontra con un dato di fatto che vede la regione al terzo posto con un incremento di 658 ettari di suolo consumato nel confronto 2020-2021. Tra le province dell'Emilia-Romagna quella che ha registrato l’incremento maggiore, +11%, è proprio la provincia di Modena".

"In Italia consumiamo in media 19 ettari al giorno, il valore più alto negli ultimi dieci anni, e una velocità che supera i 2 metri quadrati al secondo, il consumo di suolo torna a crescere e nel 2021 sfiora i 70 km2 di nuove coperture artificiali in un solo anno. In questo quadro la priorità è la tutela del suolo vergine, il censimento e riutilizzo delle aree urbanizzate ma non utilizzate, la rigenerazione urbana e la risposta alle esigenze abitative all'interno del territorio urbanizzato. Inoltre è fondamentale che le esigenze di insediamenti produttivi e di logistica siano valutati su una scala sovracomunale, evitando la realizzazione di interventi sparsi e non coordinati con le infrastrutture su ferro".

"Per capire come la nuova legge e il PUG di Modena, in fase di approvazione definitiva, possano dare una reale e concreta risposta alle politiche di difesa del suolo i gruppi consiliari di Europa Verde e Sinistra per Modena hanno organizzato un momento di confronto e discussione, invitando associazioni, comitati, partiti politici e cittadini interessati".