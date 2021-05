Partecipazione e decentramento, online il dibattito "Un altro quartiere è possibile"

“Un altro quartiere è possibile” è il titolo scelto da Art.Uno Modena e da Sinistra per Modena per l’incontro che si svolgerà on line venerdì 7 maggio alle ore 18.

A Modena i quartieri esistono ma sono fortemente penalizzati dalla legge che ne diminuisce i poteri. Dopo l'abolizione delle circoscrizioni nelle città con meno 250.000 abitanti l'idea di quartiere è spesso sopravvissuta, ma come?

Da parte di Art.Uno Modena e da parte di Sinistra per Modena è nata così l’esigenza di approfondire quali siano le soluzioni adottate in altri comuni della Regione. Le esperienze di partecipazione e decentramento di Reggio Emilia, Cesena, Faenza e Modena saranno messe a confronto nell’incontro pubblico di venerdì 7 maggio alle ore 18 e trasmesso sulle pagine facebook di Articolo Uno Modena (@articolounomo) e Sinistra per Modena (@sinistrapermodena).

Un invito ai cittadini di Modena per riaprire il dibattito su una delle pratiche di partecipazione più longeve della storia della città, per interrogarsi sulla qualità dei quartieri esistenti oggi a Modena e la loro capacità reale di favorire la partecipazione, per conoscere nuove esperienze che stanno nascendo a pochi chilometri sulla direttiva della via Emilia.

Ne parleranno Silvia Canali - Responsabile Servizio Partecipazione Comune di Cesena, Lanfranco De Franco - Assessore alla Casa e alla Partecipazione Comune di Reggio Emilia, Andrea Luccaroni - Consigliere Comunale di Faenza, Walter Stella - Coordinatore Comitato Cittadino Articolo Uno Modena. Coordinerà l’incontro Maria Teresa Rubbiani - Presidente Quartiere 3 Modena