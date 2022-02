Nonantola ricorda Klaud Voigt, un incontro al Teatro Troisi

Domenica 13 febbraio alle ore 15.30 al Teatro Massimo Troisi di Nonantola, in viale delle Rimembranze 8, è in programma “Nonantola ricorda Klaus Voigt” attraverso le sue ricerche, la ricostruzione della vicenda dei ragazzi ebrei di Villa Emma e il suo legame con la comunità. A conclusione dell’incontro è in programma un omaggio del coro della Memoria diretto da Stefano Moreali.

Parteciperanno la Sindaca di Nonantola Federica Nannetti, il Presidente della Fondazione Villa Emma Stefano Vaccari, l’Assessore alla Cultura del Comune di Nonantola Andrea Zoboli, esponenti della comunità locale, colleghi e colleghe di altre istituzioni e altre realtà. Coordinano l’incontro Ombretta Piccinini e Fausto Ciuffi.

Si ricorda che per accedere al Teatro Troisi è obbligatorio il green pass rafforzato e l'uso di mascherine FFP2, secondo le normative vigenti.