A tu per tu con il direttore del Teatro Pavarotti Aldo Sisillo in vista del Werther di Massenet

Nuovo appuntamento in streaming, martedì 24 novembre alle 18, con gli incontri di SpazioF. Ospite della trasmissione sarà Aldo Sisillo, direttore del Teatro comunale “Luciano Pavarotti“ di Modena.

L’occasione è data dalla messa in scena, venerdì 4 dicembre, del Werther di Massenet nella nuova coproduzione fra Opera Lombardia e i teatri di Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Pisa. L’opera sarà trasmessa in streaming a partire dalle ore 20. Al centro dell’incontro di domani con il direttore Sisillo le difficoltà del teatro e, più in generale, dello spettacolo dal vivo, di fronte alle restrizioni imposte dalla pandemia. Ma anche le nuove forme di produzione e di fruizione della cultura all’epoca del Covid-19.

La conversazione con Aldo Sisillo sarà trasmessa in diretta streaming, a partire dalle ore 18, sul sito www.fondazionedimodena.it e sulla pagina Facebook della Fondazione.