Violenza sulle donne e legalità, un incontro a Castelfranco Emilia

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la lista civica Forte Urbano Castelfranco Emilia in collaborazione con il gruppo Italia Del Futuro, organizza domenica 28 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Gabriella degli Esposti, all'interno della Biblioteca "Lea Garofalo", una serata all'insegna della cultura e della legalità.

Tantissimi gli ospiti e i contenuti, a partire da Francesco Zarzana, scrittore, regista, drammaturgo, direttore del Buk Festival e del Buk Film Festival, che presenterà il corto pluripremiato "Conciliare stanca", su un caso di violenza di genere e il suo ultimo libro "CHARLOTTE", sulla figura della giovane rivoluzionaria Charlotte Corday, che uccidendo Marat cambiò il corso della Rivoluzione Francese.

Interverrà a seguire Basma Aissa educatrice socio-pedagogica e attivista, che apporterà un contributo alla riflessione attraverso la propria esperienza professionale e di volontariato e poi ancora Davide Nostrini, Presidente di Italia del Futuro e consigliere comunale di Maranello, che racconterà la storia di Lea Garofalo, vittima innocente di mafia, e parlerà di donne e legalità, con un’attenzione ai beni confiscati del territorio e alla loro destinazione. L'ingresso è libero, previa esibizione di Green Pass.